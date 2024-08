Sostituto Buchanan: “La strategia dell’Inter è chiara”

Presentatosi ieri ad Appiano Gentile per salutare i compagni, Tajon Buchanan ne avrà ancora per diversi mesi prima di poter tornare ad allenarsi. Ecco perché l’Inter è già da diverse settimane al lavoro per trovare un sostituto.

L’obiettivo rimane sempre quello: un difensore centrale di piede mancino che possa far rifiatare Bastoni, con Carlos Augusto schierato nel ruolo di esterno di centrocampo, come si è visto in gran parte di questo precampionato.

Lo riporta il Corriere dello Sport, che sottolinea come la dirigenza nerazzurra non abbia fretta di trovare il profilo giusto. Come scrive sempre il quotidiano romano, la strategia è chiara: trovare un giocatore futuribile e con buon potenziale, che abbia anche dei costi relativamente contenuti.