Inzaghi può sorridere: le ultime sui rientri di Taremi e Arnautovic

L’ultima amichevole dell’Inter contro l’Al Ittihad ha evidenziato il momento di difficoltà per quanto riguarda il reparto d’attacco. Con Thuram ancora lontano dalla forma migliore e Lautaro Martinez appena rientrato dalle vacanze, le opzioni sono ridotte all’osso. Ecco perché Inzaghi si agrappa anche alle buone notizie che arrivano dall’infermeria.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, ci sarebbero novità positive per quanto riguarda il rientro di Mehdi Taremi. L’iraniano sta proseguendo al meglio il lavoro personalizzato per recuperare dal risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra e il suo ritorno in squadra sarebbe molto vicino.

Taremi potrebbe essere riaggregato agli altri tra martedì e mercoledì, per poi puntare alla convocazione contro il Genoa, partendo poi dalla panchina alle spalle della Thu-La. Situazione simile anche per Marko Arnautovic, che dovrebbe tornare ad allenarsi con i compagni martedì. Inzaghi, allora, potrebbe anche ritrovarsi a Marassi con il reparto d’attacco completo. Sarebbe un bel sospiro di sollievo.