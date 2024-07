Chi è Nathan Zeze, il ‘cocco di Nantes’ che piace all’Inter

L’Inter continua a cercare attivamente un nuovo difensore mancino con cui rinforzare l’organico a disposizione di Simone Inzaghi. Nelle idee del club nerazzurro, l’innesto dovrebbe rappresentare una valida alternativa ad Alessandro Bastoni, ruolo ricoperto nella passata stagione da Carlos Augusto. Con un arrivo dal calciomercato in quella posizione, il brasiliano tornerebbe a fare il vice Dimarco come quinto a sinistra, visto il grave infortunio di Buchanan.

Zeze Inter

L’Inter ha ancora varie opzioni, ma dai profili differenti. Se si dovesse andare su un parametro zero il preferito sarebbe Ricardo Rodriguez, ma la proprietà Oaktree sembra più orientata all’acquisto di un giovane futuribile. Non è un caso che i nerazzurri siano stati a un passo da Juan Cabal, prima che l’affare naufragasse a causa dell’inserimento della Juventus. Nelle ultime ore stanno prendendo piede altre candidature, come quella di Robert Renan dello Zenit e la new entry Nathan Zeze del Nantes. Secondo quanto riportano i media francesi, l’Inter avrebbe già recapitato un’offerta intorno ai 12-13 milioni, per il momento rifiutata.

Zeze Transfermarkt

Nathan Zeze ha compiuto da poco 19 anni, essendo nato il 18 giugno 1995 a Nantes. Francese con passaporto ivoriano, il suo ultimo prolungamento con l’attuale club risale al marzo 2024, quando la scadenza contrattuale è stata posticipata al 30 giugno 2028. Un modo per blindare il giocatore e ribadire la convinzione nelle sue capacità. Secondo Transfermarkt, il valore di mercato di Zeze si attesta sui 5 milioni di euro, nonostante la richiesta economica del Nantes per privarsi del suo cartellino superi il triplo. Servirebbe infatti una proposta dai 15 milioni a salire.

Carriera Zeze

La vita e la carriera di Zeze sono indissolubilmente legati a Nantes, dove è nato e cresciuto sia a livello umano che professionale. Il classe 2005 ha fatto tutta la trafila delle giovanili, arrivando all’Under 17 nella stagione 2021-22 per poi esordire con il Nantes B l’anno successivo. Il 15 gennaio 2023 ha debuttato in prima squadra a 17 anni d’età, sotto la guida dell’allenatore Antoine Kombouaré, nella sfida vinta in trasferta contro il Montpellier per 3-0.

È quest’ultima, però, la stagione in cui Zeze ha giocato con maggiore assiduità fra i grandi. Da gennaio 2024 in poi, ha collezionato ben 13 presenze in Ligue 1 venendo schierato 11 volte fra i titolari, spesso e volentieri proprio nel ruolo di difensore mancino in una difesa a tre, per un totale di 932 minuti.

A livello di Nazionale francese, Zeze conta 6 gettoni con la Francia U17 e una presenza con l’U18, selezione giovanile con la quale ha esordito il 23 settembre 2022. Il prossimo passo dovrebbe essere l’U21.

Zeze skills e caratteristiche

Come accennato e facilmente prevedibile visto l’identikit tracciato dall’Inter, Zeze è un difensore di piede mancino che può giocare in una difesa a tre. Il francese è dotato di un’ottima struttura fisica dall’alto dei suoi 190 cm d’altezza che fanno dell’atletismo uno dei suoi maggiori punti di forza. Nelle sue presenze in Ligue 1, ha messo insieme buoni numeri per quanto riguarda le palle recuperate, i contrasti e gli intercetti a partita. Può migliorare ancora nelle letture di gioco in fase difensiva, così come in fase di impostazione, ma la giovane età strizza l’occhio alla possibilità di migliorarsi con il tempo, magari salendo di livello.

L’Inter ci sta pensando e una chiave per prenderlo senza sborsare cifre eccessive potrebbe essere l’inserimento nella trattativa di Filip Stankovic, portiere figlio di Dejan che – dopo la stagione da titolare alla Sampdoria in Serie B – interessa al Nantes. Chissà che non possa diventare una contropartita tecnica utile per completare il reparto arretrato dell’Inter e offrire a Inzaghi un giovane prospetto, come da indicazioni di Oaktree.