SPRINT di mercato per l’Inter. Dalla Francia: “Offerta da 15 milioni”

Dopo alcune settimane di stanca, il mercato dell’Inter potrebbe tornare a far parlare di sé per quanto riguarda le operazioni in entrata. Secondo le indiscrezioni dalla Francia, i nerazzurri avrebbero accelerato per un obiettivo, con tanto di offerta ufficiale.

FootMercato, infatti, riporta come sarebbe stata presentata una proposta da 15 milioni di euro più bonus per Nathan Zézé, difensore del Nantes. Tuttavia, ci sarebbe stato il rifiuto del club transalpino, che per il classe 2005 chiede almeno 20 milioni di euro.

L’Inter, che deve guardarsi dal possibile inserimento di alcuni club inglesi, può contare sulla volontà del giocatore di vestire la maglia nerazzurra, nonostante l’agguerrita concorrenza che lo attende. Zézé non vorrebbe arrivare al conflitto con il Nantes, ma il suo desiderio potrebbe giocare un ruolo importante.