Crack argentino per l’Inter: arriva gratis, fissate le visite mediche

L’Inter si conferma ancora una volta molto attenta al futuro e piazza un colpo di grande prospettiva. Dopo gli arrivi di Luka Topalovic e Alex Perez in questa finestra di calciomercato, il club nerazzurro mette a segno un altro importante acquisto.

Stiamo parlando di Thiago Romano, esterno argentino classe 2006 che nei prossimi giorni firmerà gratis per l’Inter. Il talento di Buenos Aires cresciuto in Grecia, infatti, ha lasciato l’U19 del Panathinaikos per la scadenza del contratto. Come confermato da Fabrizio Romano, lunedì sarà a Milano per le visite mediche e la firma con i nerazzurri.

Si tratta di un talento di cui si parla un gran bene, reduce da una stagione fatta di ottimi numeri nell’Under 19 del Panathinaikos, chiusa con 9 gol e 5 assist in 1591 minuti giocati. Anche in Nazionale gode di una certa considerazione, come dimostrato dalle cinque presenze collezionate con l’U20 dell’Argentina.