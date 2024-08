VIDEO – Inter, chi si rivede ad Appiano: primo giorno per Buchanan

Da oggi sono ufficialmente finite le vacanze per tutti i calciatori dell’Inter. Anche Tajon Buchanan, alle prese con il recupero dal duro infortunio alla tibia rimediata durante la Coppa America con la Nazionale Canadese, questa mattina si è presentato ad Appiano Gentile.

Il veloce esterno proseguirà le terapie post-intervento e lavorerà in una prima fase prevalentemente in palestra. L’obiettivo dello staff nerazzurro è quello di poter portare Buchanan in condizione in anticipo rispetto alle previsioni iniziali, così da poterlo consegnare a disposizione di Inzaghi per fine ottobre.

Questo il video del suo arrivo: