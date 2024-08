Sorpresa dall’infermeria dell’Inter: doppio recupero per Inzaghi

Dopo un pre-campionato più complicato del previsto per i campioni d’Italia, finalmente giungono buone notizie per Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, che ieri sera in amichevole potrebbe aver perso anche de Vrij per infortunio, potrebbe recuperare tra pochi giorni due elementi importanti per la sua Inter.

Come riferito da Tuttosport, sia Mehdi Taremi che Marko Arnautovic potrebbero affrettare i tempi e tornare in campo prima del previsto. I due attaccanti sono attesi tra martedì e mercoledì, a pochi giorni dall’esordio in campionato dell’Inter contro il Genoa.

Per Simone Inzaghi si tratta chiaramente di una buonissima notizia, in un reparto poco fortunato sino a questo momento. In attesa della migliore condizione di Thuram e Lautaro Martinez, avere due alternative come Taremi e Arnautovic sarà subito fondamentale per il tecnico interista.