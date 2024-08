C’è il sì del calciatore: addio Inter, rimane in Serie A

Nuova cessione in dirittura d’arrivo per l’Inter nelle prossime ore. Il club nerazzurro, che questa mattina ha trovato l’intesa con il Sassuolo per la cessione di Ionut Radu, sta per liberarsi in uscita di un altro calciatore.

Come riportato da Sky Sport, è ad un passo la chiusura dell’operazione con il Venezia per il passaggio di Filip Stankovic. Il giovane portiere, in prestito alla Sampdoria nella passata stagione, aveva ricevuto diverse proposte, tra cui nuovamente quella dei blucerchiati e soprattutto del Nantes.

Ad avere la meglio è stato però il Venezia che ha già incassato l’ok dell’estremo difensore classe 2002. Per Stankovic sarà la prima esperienza in Serie A, dopo il rendimento positivo degli ultimi tre anni tra Sampdoria e Volendam.