L’Inter sblocca una cessione: via un esubero, quasi ufficiale

Novità importanti in arrivo sul mercato in uscita dell’Inter. Il club nerazzurro sta infatti per mettere a segno una cessione dopo l’accelerata delle ultime ore.

Come riferito da Sky Sport, infatti, a sorpresa si è inserito il Sassuolo nella corsa a Ionut Radu. Il portiere classe 1997, considerato un esubero dal club nerazzurro, sta per diventare un nuovo calciatore neroverde. La trattativa tra le due società è già i dirittura d’arrivo e potrebbe diventare ufficiale nelle prossime ore.

Non è ancora chiara, invece, quale sarà la formula che porterà l’ex estremo difensore del Bournemouth a giocare a Reggio Emilia per la prossima stagione di Serie B.