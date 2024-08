Chi è Vladyslav Vanat, la macchina da gol che serve ad Inzaghi

Dopo aver insistito a lungo nelle scorse settimane, Simone Inzaghi ha finalmente incassato il sì di Oaktree all’arrivo di un nuovo attaccante. Nonostante il club abbia cercato sino ad ora una seconda punta, il nome più caldo in questo momento pare essere quello di Vladyslav Vanat, centravanti classe 2002 della Dinamo Kiev. Un profilo giovane che strizza l’occhio alla linea verde dettata dal fondo americano, ma che ha già messo a segno numeri importanti nella sua breve carriera.

Vanat Inter

L’interesse da parte dell’Inter nei confronti di Vladyslav Vanat, come accennato, nasce dalle direttive di Oaktree dettate sul mercato: il club dovrà preferire da qui in avanti giovani talenti che possano generare valore. Dopo aver sondato la pista Karim Konaté del Salisburgo, alle prese con un infortunio al ginocchio, il centravanti ucraino è schizzato in cima alla lista delle preferenze dei nerazzurri. Un giovane bomber che nell’ultima stagione si è laureato come capocannoniere del campionato ucraino, pronto ad entrare a gamba tesa nelle rotazioni di Simone Inzaghi.

Vanat Transfermarkt

Classe 2002, Vladyslav Vanat è di proprietà della Dinamo Kiev, cui è legato da un contratto in scadenza solamente nel giugno 2027. Nonostante l’accordo ancora molto lungo, la sua valutazione rientra perfettamente negli standard di investimento previsti dall’Inter. Transfermarkt assegna infatti al centravanti ucraino un valore complessivo da 10 milioni di euro che non si discosta troppo dalla richiesta del club che oscilla tra i 10 e 15 milioni.

Carriera Vanat

Nato il 4 gennaio 2002 a Kamianets-Podilskyi, Vladyslav Vanat è un talentuoso attaccante ucraino. Dopo aver affrontato tutta la trafila delle giovanili della Dinamo Kiev collezionando numeri importanti, nell’estate del 2021 è stato girato in prestito per sei mesi al Chornomorets Odessa, dove ha trovato decisamente più spazio ed è riuscito a farsi notare per le sue qualità in termini realizzativi.

Tornato alla Dinamo Kiev, ha da subito mostrato i segni di una crescita esponenziale. Se in 25 presenze accumulate nella stagione 2022/23 è andato a segno in 12 occasioni, ancora meglio è riuscito a fare la scorsa annata dove grazie alle 14 marcature realizzate si è aggiudicato il titolo di miglior marcatore del campionato ucraino.

Con la Dinamo Kiev è dunque diventato un titolarissimo, mentre a livello di Nazionale sta cominciando piano piano a farsi notare. Grande protagonista nelle selezioni giovanili, ha esordito con la nazionale maggiore il 12 giugno 2023 contro la Germania per poi scendere in campo in altre 6 occasioni nell’ultimo anno. Vanat è infatti rientrato anche tra i convocati dell’Ucraina nello scorso Europeo, dove ha messo piede in campo solamente per 20 minuti nell’ultima gara della fase a gironi contro il Belgio.

Vanat skills e caratteristiche

Per quanto riguarda l’identikit tecnico di Vladyslav Vanat, come dicevamo è una prima punta. Nonostante l’Inter abbia cercato sino a questo momento soprattutto degli attaccanti con caratteristiche diverse, il club nerazzurro pare sia stato stregato dalle incredibili capacità sotto porta del classe 2002.

Vanat è infatti un centravanti che colpisce subito per l’incredibile senso del gol: oltre ad un mancino tagliente, tira delle sassate niente male anche con il ‘piede debole’. Un calciatore che si muove tanto sul fronte d’attacco e che sa giocare di sponda per i compagni, ma che alla prima occasione utile cerca e trova lo specchio della porta. Alto 182 centimetri, sa attaccare con velocità la profondità ed è dotato di una buonissima tecnica nello stretto.

Non sarà la seconda punta che forse Inzaghi avrebbe preferito alla luce della caratteristiche degli altri attaccanti in organico, ma per la giovane età e le potenzialità mostrate in Ucraina può rivelarsi un vero colpaccio di calciomercato per l’Inter.