Hermoso-Inter, blitz improvviso: INCONTRO a Milano

L’Inter prosegue la ricerca di un difensore centrale di piede mancino, che possa completare il reparto arretrato e coprire l’assenza di Buchanan. Le linee guida di Oaktree vorrebbero un investimento su un giovane di prospettiva, ma in queste ore potrebbe riaccendersi una pista diversa.

Infatti, come riportato da Orazio Accomando, giornalista di DAZN, l’entourage di Mario Hermoso sarebbe a Milano in queste ore. In agenda ci sarebbero degli incontri con le dirigenze di Inter e Milan, club con i quali i contatti sono aperti da diverso tempo.

Attese novità importanti, allora, per quanto riguarda il futuro del centrale spagnolo, che potrebbe presto sbarcare a Milano. Da capire su quale sponda del naviglio.