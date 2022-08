Dumfries e Barella incontenibili: sono loro i motori di questa Inter

L' Inter che vince in scioltezza sullo Spezia non ha dato indicazioni solo sulla LU-LA o sulla difesa. A risaltare nonostante l'ottima prestazione di tutti sono stati soprattutto Barella e Dumfries , due stantuffi inesauribili per tutta la gara.

Dove possono arrivare? Difficile dirlo. Entrambi da quando sono arrivati a Milano hanno avuto una crescita continua ed esponenziale. Non hanno mai accennato ad avere meno fame: vivono per giocare, per dare tutto sul campo. L'Inter ha bisogno di questa merce rara, di giocatori tanto decisivi, in grado di dare strappi continui alla gara. Teniamoceli stretti finché si può, visto che ogni sessione di mercato ormai è un terno al lotto. Barella e Dumfries sono il fosforo di questa Inter, la dinamo che la tiene viva: quando sono in giornata, l'Inter può far tremare chiunque.