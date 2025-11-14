Dumfries torna in Italia: la scelta sul derby con l’infortunio

La notizia di oggi che porta qualche nuvola nera sui tifosi dell’Inter è relativa all’infortunio di Denzel Dumfries che non prenderà parte alla partita di questa sera della sua Olanda contro la Polonia per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026. Il calciatore nerazzurro si è fatto male nel corso di una seduta di allenamento.

Come riporta Sky Sport, adesso Dumfries è pronto a tornare in Italia. Da domani, sabato 15 novembre, il calciatore dell’Inter sarà quindi di nuovo ad Appiano Gentile per fare esercizi e terapie con lo staff nerazzurro. Il suo problema fisico riscontrato nel corso di un allenamento è alla caviglia sinistra che gli provoca dolore.

Non ci sono grandi preoccupazioni sul suo recupero in vista del derby di domenica prossima contro il Milan ma non si vuole correre nessun rischio. Per evitare ricadute, lo staff medico dell’Inter procederà infatti con la massima cautela e di comune accordo con il CT Koeman lascia la nazionale olandese subito.