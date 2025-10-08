INTERISTI ON THE ROAD: come vanno i nerazzurri in prestito

Con la creazione di una formazione Under 23 che milita in Serie C, tanti giocatori giovani dell’Inter sono finiti per andare a giocare in questa seconda squadra ma per altri si è invece preferito mandarli in prestito in una categoria più alta. Come sempre sono tanti i giovani talenti nerazzurri che stanno crescendo altrove.

Siamo giunti al nuovo appuntamento di INTERISTI ON THE ROAD, rubrica curata dalla redazione di Passione Inter e che analizza le prestazioni dei giocatori nerazzurri in prestito. C’è chi gioca in Serie A e chi invece è in Serie B, più alcuni profili che stanno invece militando all’estero. Di seguito il punto completo.

ALEKSANDAR STANKOVIC

Un profilo su cui c’è tantissimo interesse da parte dei tifosi è quello di Aleksandar Stankovic che è passato al Bruges e ha brillato fin da subito tra campionato belga e Champions League. Nonostante la giovane età il centrocampista serbo si è già messo in mostra per maturità e capacità di gestione dei momenti concitati di una partita, finora ha giocato 12 partite fra campionato e Champions e ha messo a referto anche un gol e un assist. Vanta un’ottima condizione fisica essendo fin qui sempre stato a disposizione del suo allenatore che non vuole mai rinunciare al secondo figlio di Dejan. Per il classe 2005 c’è anche da tenere in conto in futuro della gestione della clausola di recompra in favore dell’Inter.

VALENTIN CARBONI

Dopo un avvio di grande qualità con due presenze da titolare a fine agosto in Serie A e anche un gol in Coppa Italia, il fantasista argentino ha perso terreno nelle gerarchie di Vieira al Genoa. Valentin Carboni ha infatti collezionato sei presenze in tutto in campionato ma le ultime 4 sono state tutte dalla panchina. Le qualità del classe 2005 sono note soprattutto nel dribbling e nella visione di gioco ma avrebbe bisogno di giocare con regolarità per riprendersi dal brutto infortunio patito un anno fa a Marsiglia.

EBENEZER AKINSAMIRO

Chi invece si sta mettendo in grande luce con il Pisa in Serie A è Ebenezer Akinsanmiro che dopo un paio di gare a inizio campionato in cui era partito dalla panchina, ora è sempre titolare. Gilardino non rinuncia mai al centrocampista nigeriano (i cui numeri nel dettaglio li abbiamo analizzati qui). Per lui finora si contano 5 presenze in campionato ed è ancora alla ricerca del primo gol in Serie A ma ha dimostrato di poter competere al massimo – anche dal punto di vista fisico – contro avversarie più esperti di lui.

BENJAMIN PAVARD

All’estero c’è anche Benjamin Pavard che formalmente è ancora un giocatore dell’Inter ma che potrebbe essere riscattato e quindi salutato definitivamente. Il difensore francese è passato in prestito al Marsiglia nell’ultimo giorno di mercato estivo e non ha fatto rimpiangere il club allenato da De Zerbi di questo innesto. Pavard sta infatti giocando su ottimi livelli in Patria e ha segnato un gol più 2 assist nelle sue 6 partite disputate fra Ligue 1 e Champions League. In Francia affermano che sia un punto di forza per il Marsiglia e che il suo innesto dall’Inter sia stato ottimo per la leadership difensiva che ha dato a tutto il reparto.

GIACOMO DE PIERI

Che invece deve ancora crescere e maturare per fare una buona annata “tra i grandi” è Giacomo De Pieri. La giovane stellina dell’ultimo campionato Primavera vinto dall’Inter è passato in prestito alla Juve Stabia nel corso della scorsa estate. Per il trequartista classe 2006 sono arrivati fin qui però appena 87 minuti fra Serie B e Coppa Italia: è chiaro che a oggi debba ancora farsi le ossa per competere nel campionato cadetto ma l’età è del tutto dalla sua.

KRISTJAN ASLLANI

Una delle ultime operazioni dell’Inter è stata quella di Kristjan Asllani che dopo un’estate lunga e caratterizzata da molte voci di mercato è finito in prestito con diritto di riscatto al Torino. Il tecnico granata Marco Baroni punta spesso sull’albanese e gli ha affidato le chiavi delle regia della sua squadra. Pur non avendo ancora brillato al massimo in una squadra in difficoltà in questo inizio di stagione, Asllani ha raccolto 5 presenze per un totale di 412 minuti in Serie A. Ha subito alcune critiche da tifosi e stampa per dei palloni persi troppo facilmente in fase di pressing degli avversari.

FRANCO CARBONI

Infine, in Serie B c’è anche Franco Carboni. Il terzino sinistro (fratello maggiore di Valentin) milita all’Empoli dove si è imposto subito come uno dei titolari scelti da mister Guido Pagliuca, grazie alla sua fisicità (1,90 m) e pure alla spinta offensiva che gli permette di fare tanti cross ma senza scordarsi di coprire tutta la fascia. Per l’argentino si contano già 6 presenze (5 in campionato e una in Coppa Italia).