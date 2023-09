Dumfries fa 100 con l’Inter: le parole dell’olandese

Denzel Dumfries ha festeggiato parecchio. Derby vinto 5-1, duello contro Theo Hernandez vinto ed è arrivato a quota 100 presenze con la maglia nerazzurra. Lui arrivato all’Inter con la pesante etichetta di post Hakimi, non uno qualunque, che quest’anno però ha iniziato alla grande la stagione. Già un gol e due assist per l’esterno olandese, l’anno in cui c’è anche Juan Cuadrado su quella fascia e potenzialmente anche Matteo Darmian e Benjamin Pavard.

Il posto per ora è suo e Dumfries se lo gode, scherzando sulla sua espressione per festeggiare le 100 presenze in nerazzurro: “Cento presenze con questa faccia in nerazzurro. Molto orgoglioso di aver raggiunto questo traguardo, continuiamo a crescere”.