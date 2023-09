FOTO – La Curva dell’Inter RISPONDE al Milan: che UMILIAZIONE per i rossoneri!

Il Derby è già passato alla storia, con la dilagante vittoria dell’Inter, 5-1 sul Milan. La rivalità tra i tifosi, però non si ferma di certo e, ieri, il tifo organizzato nerazzurro ha risposto alle provocazioni lanciate dalla Curva del Milan. In particolare, i sostenitori rossoneri hanno esposto prima della gara una coreografia, che prendeva in giro la finale di Champions League persa a Istanbul.

La risposta della Curva Nord non ha tardato ad arrivare, con due striscioni appesi fuori dai cancelli di San. Di seguito le immagini, pubblicati sui canali social ufficiali degli ultras dell’Inter: