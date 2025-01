Dumfries leone d’Arabia: pioggia di ELOGI per il protagonista a Riad

Il primo atto della Supercoppa Italiana 2024/25 è andato all’Inter che ora attende di scoprire questa sera chi incontrerà in finale tra Juventus e Milan. La partita vinta 2-0 contro l’Atalanta porta una sola firma che è quella di Denzel Dumfries.

Il numero 2 interista è protagonista, forse un po’ a sorpresa, di una doppietta che ha fatto gioire tutti i tifosi per questo successo contro un’avversaria temibile come la Dea. All’indomani di questo preziosissimo successo c’è una pioggia di elogi per Dumfries. Ecco le sue pagelle sui quotidiani sportivi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 8 – “L’olandese, leone d’Arabia, è obliquo e si infila spesso in diagonale. Fin qui, tutto nelle sue corde, ma la rovesciata spettacolare e il destro sotto la traversa, quelli sì che sono sorprendenti”.

CORRIERE DELLO SPORT 8 – “Esplode nel secondo tempo. Furbo (con Scalvini) e poi abile a colpire spalle alla porta per il primo gol. Puntuale nell’inserimento e preciso nella stoccata per il raddoppio. Applicato e disciplinato”.

TUTTOSPORT 8 – “Il protagonista che non ti aspetti. Duella con Ruggeri, ma nella ripresa ammazza l’Atalanta, prima con una rovesciata ravvicinata, quindi con una staffilata sotto la traversa”.