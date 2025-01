Inzaghi ha blindato la DIFESA: nessuno come l’Inter in Europa

La vittoria per 2-0 a Riad contro l’Atalanta in Supercoppa Italiana ha fatto esultare tutti i tifosi dell’Inter che ora attendono di scoprire chi incontreranno lunedì 6 gennaio in finale di questa competizione, stasera alle ore 20 è in programma Juventus-Milan come seconda semifinale.

Il successo della squadra allenata da Simone Inzaghi è arrivato certamente grazie ad uno strepitoso Denzel Dumfries, autore di una doppietta determinante ma anche di una prestazione straordinaria della difesa. Ancora una volta Yann Sommer e i difensori sono riusciti infatti a tenere la porta inviolata.

Quello di ieri sera contro l’Atalanta è infatti il 16° clean sheet stagionale dell’Inter sommando tutte le competizioni. Inzaghi ha quindi ritrovato una difesa super per questa seconda metà di stagione e questo può essere un aspetto determinante per cercare di fare più strada possibile in tutte le competizioni.

Si tratta di un record assoluto nei top 5 campionati europei per questa annata sportiva e – come sottolinea La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna – i nerazzurri hanno almeno due reti inviolate in più di qualsiasi altra squadra.