Dumfries: “Rinnovo con l’Inter? Presto la firma. Futuro vediamo”

Autore del gol del pareggio dell’Olanda nella gara contro l’Ungheria, Denzel Dumfries è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset per parlare della gara degli Oranje, ma anche della stagione dell’Inter, del rinnovo di contratto e del suo futuro.

Queste le sue parole:

SCONTRI DECISIVI – “Questo mese sarà molto importante per noi e per la stagione. Però siamo pronti e carichi per vincere le prossime partite”.

SCUDETTO – “Rivali Scudetto? Siamo molto forti, però anche Napoli, Milan e Juve sono forti. Non credo sarà una stagione come quelle dell’anno scorso, però c’è sempre rispetto per le altre squadre”.

CHAMPIONS LEAGUE – “La finale di Champions per noi è un sempre obiettivo. Siamo forti, si è visto contro il Manchester City. La Champions è sempre un obiettivo per la squadra e voglio vincerla”.

DERBY – “Colpa nostra perché non avevamo la giusta energia, troppo bassi e per la difesa è stato difficile. Perdere un derby non è mai un bene”.

JUVENTUS – “Il Derby d’Italia è sempre bello. Giochiamo in casa, sarà una bella partita e siamo pronti”.

GOL E ASSIST – “Gol e assist anche con l’Inter? Questo è un obiettivo per me, però ho giocato poco fin qui. Adesso dipende da me. Voglio giocare di più e dimostrare le mie qualità. Ho l’obiettivo di giocare di più ed essere importante per la squadra”.

RINNOVO – “Mancano pochi dettagli, credo di firmare presto”.

FUTURO INTER – “Vediamo, però l’Inter è nel mio cuore quindi voglio restare”.