Skriniar apre alla Juve per gennaio. GdS: “Sogno condiviso”

L’addio di Milan Skriniar all’Inter è stato molto turbolento, con il mancato rinnovo del contratto e il passaggio al Paris Saint-Germain a costo zero. Una situazione che ha incrinato in modo indelebile il rapporto con il mondo nerazzurro, sentitosi tradito dallo slovacco. E lo slovacco potrebbe fare un’ulteriore sgarbo.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore sarebbe stufo di non trovare spazio al PSG e la Juventus, a caccia di un sostituto di Bremer, sarebbe una buona per un trasferimento nel mercato di gennaio. Un sogno condiviso con il club bianconero, seppur non di semplice realizzazione.

A favorire la trattativa potrebbe essere lo stesso club francese, nella figura del suo presidente, Nasser Al-

Khelaifi, che avrebbe riallacciato i rapporti con il club di Torino, dopo il cambio di proprietà e l’addio di Agnelli. Il trasferimento, sulla carta complicato a livello economico, potrebbe risolversi con un prestito oneroso con parte dello stipendio (da 9 milioni di euro) pagato dal PSG.