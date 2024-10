Sei GIOIELLI dalla Serie A IDEALI per l’Inter

In questa lunga sosta dedicata agli impegni delle Nazionali, il tema mercato è tornato preponderante in vista soprattutto di possibili movimenti nella finestra di gennaio. Come abbiamo ripetuto più volte, però, l’Inter difficilmente interverrà per rinforzare un organico già completo in ogni reparto e andrà avanti con questi calciatori sino al prossimo giugno.

Per il futuro, però, sono diversi i giovani talenti sul taccuino del club nerazzurro che potrebbero ringiovanire la rosa e dare una mano a Simone Inzaghi. Nel nuovo approfondimento di calciomercato su Passione Inter, abbiamo selezionato i sei migliori giovani presenti nel campionato italiano nei radar di Marotta e Ausilio.

Iniziamo da un difensore, attualmente ai box per la rottura del crociato sul finale della passata stagione. Stiamo parlando di Giorgio Scalvini, centrale classe 2003 che nonostante la giovane età ha già accumulato parecchia esperienza tra Atalanta e Nazionale Italiana. Un profilo che l’Inter ha iniziato a seguire ancor prima dell’esplosione del ragazzo nel giro della prima squadra e che non è mai passato di moda.

Andando in mediana, sono tre i gioielli che fanno drizzare le antenne ai dirigenti nerazzurri. Il primo è un cavallo di ritorno, Giovanni Fabbian. Il centrocampista del Bologna è atteso quest’anno alla consacrazione dopo una prima buona annata in maglia rossoblù. Calciatore che ancora è sotto il controllo dell‘Inter che nei suoi confronti vanta una recompra valida sino al giugno 2025.

Un profilo di cui si tornato a parlare negli ultimi tempi, ma che l’Inter non ha smesso di seguire nell’ultimo biennio, è quello di Adrian Bernabé. Il centrocampista spagnolo sta incantando con la maglia del Parma grazie alle sue qualità davanti alla difesa. Se Asllani non dovesse convincere del tutto quest’anno come vice Calhanoglu, il classe 2001 potrebbe scalare posizioni.

Il terzo centrocampista ha caratteristiche decisamente più offensive che fanno di lui quasi un trequartista. Parliamo di Nico Paz, il prodotto della cantera del Real Madrid sta crescendo vertiginosamente partita dopo partita con la maglia del Como. Un altro spagnolo che sta brillando nel campionato italiano, destinato ad una carriera luminosa. L’Inter – così come altri club – lo sta osservando, consapevole del diritto di prelazione dei blancos nei suoi confronti.

Infine, chiudiamo con una coppia che ben potrebbe dialogare nel 3-5-2 di Simone Inzaghi: Daniel Maldini e Santiago Castro. Entrambi hanno attirato all’inizio di questo nuovo campionato le attenzioni dell’Inter. L’ex Milan è più una seconda punta che forse potrebbe far fatica a trovare il suo ruolo nello scacchiere nerazzurro, ma che di certo si ritrova caratteristiche che farebbero comodo al tecnico piacentino.

Castro, invece, può essere considerato come l’alter ego di Lautaro Martinez. Attaccante argentino classe 2004 si sta imponendo con una personalità notevole sebbene la giovanissima età. Cattiveria sotto porta, ma anche la giusta qualità nel tiro dalla distanza: il nuovo Zirkzee destinato ad infiammare il mercato della prossima estate.