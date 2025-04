Dumfries-Zielinski-Thuram subito in campo: la scelta di Inzaghi

La brutta sconfitta nel derby, che ha seguito di pochi giorni il ko beffardo con il Bologna, richiede all’Inter una reazione immediata. Lo sa Inzaghi che trasmetterà il messaggio alla sua squadra anche attraverso le scelte di formazione, soprattutto ora che l’infermeria sembra pronta svuotarsi.

Dumfries, Zielinski e Thuram, infatti, sembrano pronti al rientro e, secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico starebbe già valutando come impiegarli. I primi due dovrebbero partire dalla panchina contro la Roma, con un loro possibile utilizzo a gara in corso.

Discorso diverso per l’attaccante francese, che domenica non dovrebbe esserci, con la speranza del rientro in campo già da titolare contro il Barcellona. Dal 1′ in Champions League dovrebbe tornare anche lo stesso Dumfries.