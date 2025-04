Vertici arbitrali contro Inzaghi: grave errore nel derby

Diventata presto virale sui social, la scena di Simone Inzaghi che chiede in modo rabbioso di non concedere recupero nel finale di Inter-Milan di Coppa Italia ha fatto discutere anche i vertici arbitrali in queste ore.

Come riportato dal Corriere della Sera, non ci sarebbero dubbi sull’errore dell’arbitro Doveri, reo di aver accontentato il tecnico nerazzurro. Il recupero, infatti, andrebbe sempre concesso, al di là del risultato e delle richieste dei protagonisti in campo.

Non solo, mancherebbe anche l’espulsione a Inzaghi, per via del suo comportamento violento e irrispettoso. Per i vertici arbitrali questo episodio sarebbe l’unico errore della gara di Doveri, ma da considerare comunque grave.