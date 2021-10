Dzeko e Martinez Decisivi in Serie A

Edin Dzeko e Lautaro Martinez sono offerti da tutti i principali esperti di calcio come due dei marcatori più importanti dell’Inter

Martina Napolano

Edin Dzeko e Lautaro Martinez sono offerti dal bookmaker e da tutti i principali esperti di calcio come due dei marcatori più importanti dell’Inter nella stagione 2021-2022. Soprattutto nel campionato di Serie A, dato che in Champions League i neroazzurri non hanno ancora ottenuto dei risultati spettacolari, questi due giocatori hanno fatto davvero la differenza in attacco, spesso firmando uno o più gol segnati durante le partite.

Il loro impatto sul risultato degli incontri è finora stato talmente positivo da non far rincrescere nemmeno la mancanza di un giocatore come Romelu Lukaku dopo il doloroso addio al club milanese a seguito della decisione di andare al Chelsea in Premier League.

In questo articolo vedremo più nel dettaglio le performance sia di Dzeko che di Martinez nelle sette partite giocate fino ad ora nel campionato di Serie A.

Edin Dzeko

Reduce da una grande performance nel match contro il Sassuolo sabato 2 ottobre per la settima giornata di Serie A, Edin Dzeko ha dimostrato per l’ennesima volta di essere il giocatore di cui l’Inter ha bisogno in attacco. Già ad agosto, proprio agli inizi del campionato, Dzeko si era fatto sentire, firmando gol sia contro il Genoa per il 4-0, oppure contro il Bologna per il 6-1. Da notare che in quest’ultimo caso il giocatore può contare su una doppietta con gol al 62’ e al 68’. Il commissario tecnico della squadra, Simone Inzaghi, si è sempre detto felice di Dzeko ma aveva però chiesto al giocatore di dare qualcosa in più per segare gol non solo alla fine delle partite quando già la squadra aveva la vittoria quasi assicurata, ma anche in momenti decisivi. E così Edin Dzeko ha fatto. Già nella partita contro la Fiorentina, Dzeko è stato l’autore del gol che ha permesso ai neroazzurri di passare in vantaggio, e contro l’Atalanta nella giornata seguente è stato proprio lui a segnare la rete che ha garantito un pareggio per 2-2.

Nell’ultima partita di Serie A giocata, Dzeko, benché sia partito dalla panchina, è stato un giocatore decisivo per guadagnarsi la vittoria. Proprio lui infatti si è mosso per segnare il primo gol dell’Inter al 58’ e recuperare lo svantaggio.

Lautaro Martinez

Un altro giocatore chiave per l’Inter in questa stagione è Lautaro Martinez, autore di gol importanti in quasi tutte le partite giocate in Serie A. In più di un’occasione questo calciatore è riuscito a segnare già nei primi minuti di gioco, portando l’Inter in vantaggio già da subito e permettendo di giocare con un po’ più di tranquillità. Lui e Dzeko in attacco sono spesso stati capaci di rimediare a situazioni di svantaggio, come nella partita contro l’Atalanta finita per 2-2 proprio con gol di Dzeko e Martinez, oppure nella partita contro il Sassuolo, dove il gol di Dzeko si è dimostrato essenziale per recuperare lo svantaggio a seguito della rete di Berardi, e il gol di Martinez su rigore ha permesso ai neroazzurri di vincere il match per 1-2 e portare a casa l’ennesima vittoria in Serie A.