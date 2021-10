VIDEO – Gli highlights di Sassuolo-Inter 1-2: rimonta di carattere dei nerazzurri

I gol e le azioni salienti di Sassuolo-Inter

Dopo un primo tempo concluso in svantaggio, ieri sera a Reggio Emilia l'Inter ha ripreso in mano le redini della partita riuscendo a rimontare un Sassuolo sempre ben disposto in campo. Tanto merito va dato anche ai cambi di Inzaghi - quattro in un solo colpo - che hanno permesso all'Inter di cambiare volto e hanno dato quella sterzata al carattere della squadra che ha vinto la partita proprio così: col carattere. Risultato: 1-2 per l'Inter e tre punti importanti prima della sosta. Ecco allora gli highlights della partita: