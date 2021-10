GdS – Inter, è fatta per Onana ma solo da giugno: i tempi della firma

Il club nerazzurro ha scelto il portiere dell'Ajax come erede di Samir Handanovic

Giunto all'ultimo anno di contratto, Onana potrà dunque firmare liberamente a parametro zero un accordo ufficiale con l'Inter a partire da febbraio, dopo aver maturato in via definitiva la scelta di non rinnovare con l'Ajax. Stiamo parlando di un portiere di grande dinamicità ed esperienza internazionale: 36 presenze in Champions, 17 in Europa League e 18 partite con la nazionale. Il classe 1996, come ricordato da La Gazzetta dello Sport, è attualmente fermo per doping dallo scorso febbraio: "Dopo essere risultato positivo a un controllo antidoping il 30 ottobre 2020. L’analisi delle urine aveva evidenziato tracce di furosemide, un diuretico".