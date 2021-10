Mercato – Inter, si è aperto un ‘caso Sanchez’: ipotesi rescissione a gennaio

L'attaccante cileno non ha preso bene lo scarso minutaggio di questo inizio di stagione

"Puoi anche valere tanto ma se sei nel posto sbagliato...". Sono state queste le parole utilizzate da Alexis Sanchez nel post partita di Reggio Emilia dopo la rimonta dei compagni sul Sassuolo, alla quale però lui non ha preso parte nel corso dei 90 minuti. Un messaggio che ha infastidito non poco il club, nonostante la scelta di non voler comunque multare il calciatore. Del resto l' Inter non è nuova ad uscite del genere da parte del centravanti cileno, che già lo scorso gennaio aveva mostrato qualche malumore e chiesto di poter cambiare aria. Adesso che il suo status è retrocesso addirittura al ruolo di quarta punta, è evidente che si sia acuito ulteriormente il mal di pancia già palesato quando in panchina c'era Antonio Conte.

Come spiegato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Sanchez potrebbe far le valigie a partire dal prossimo mercato invernale per una serie di motivi. Innanzitutto perché la volontà del calciatore è quella di andare altrove per trovare maggiore minutaggio, ma soprattutto perché il club ha ormai maturato i benefici del decreto crescita grazie ai 24 mesi già trascorsi dall'approdo del cileno in Italia e potrà lasciarlo andare a cuor leggero. Qualora dovesse trovare un nuovo club, l'Inter potrebbe anche decidere di prendere la via della rescissione consensuale con il calciatore. In tal caso, nonostante la possibilità di promuovere Satriano a quarto attaccante, dovrebbe arrivare un nuovo rinforzo possibilmente in prestito.