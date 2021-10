CdS – Inter, tenuta da campioni: 10 punti raccolti da situazione di svantaggio

Simone Inzaghi dovrà comunque cercare di ottenere maggiore equilibrio in fase difensiva

E' più un' Inter da rimonta quella che fino a questo momento Simone Inzaghi ha fatto vedere in campionato. Come evidenziato questa mattina dal Corriere dello Sport, infatti, la formazione nerazzurra da situazione di svantaggio è riuscita a conquistare ben 10 punti in Serie A, riuscendo a ribaltare completamente risultato per ben tre volte (contro Verona, Fiorentina e Sassuolo), sfiorando invece solamente l'impresa nel pareggio finale contro l' Atalanta .

Insomma, fosse passata in svantaggio contro lo Shakhtar Donetsk o se semplicemente avesse preso gol qualche minuto prima dal Real Madrid, magari anche in Champions League i nerazzurri avrebbero registrato lo stesso trend raccogliendo i primi tre punti all'interno della competizione europea. Ad ogni modo, tornando al campionato, nonostante una fase difensiva ancora da registrare come dimostrano le 8 reti subite in 7 giornate, va detto che in realtà sono stati migliorati i numeri di un anno fa.