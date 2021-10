Dalla polemica Sanchez all’azzurro di Dimarco: le notizie più importanti di oggi

Le news nerazzurre più importanti delle ultime 24 ore

Sosta Nazionali. Ci si ferma, un'altra volta. Una notizia che molti non riescono a digerire con facilità, a differenza della prima convocazione in nazionale maggiore per Federico Dimarco . E poi Sanchez : cosa sta succedendo? Questo e molto altro nel nostro consueto articolo di riepilogo con le news più rilevanti di giornata.

MALUMORE ALEXIS - Poco dopo il fischio finale di Sassuolo-Inter, in cui il cileno non è sceso in campo, una storia sul proprio profilo Instagram ufficiale è comparsa. La scritta non lasciava a libere interpretazioni: "Renditi conto. Puoi valere molto, ma se ti trovi nel posto sbagliato, non riuscirai a brillare". Successivamente, la storia è stata eliminata ma il messaggio è arrivato forte chiaro. Tanto che in mattinata La Gazzetta dello Sport ha riportato la notizia secondo cui la società non avrebbe preso molto bene il post social: nessuna multa in arrivo, ma un pensierino a una cessione a gennaio sì. La dirigenza - considerato anche l'importante e ingombrante ingaggio dell'ex Barcellona - potrebbe cercare la via della cessione (soprattutto se il giocatore dovesse restare scontento).