Eder sbotta contro i Zhang: “Buttano all’aria il grande lavoro fatto da Conte. A loro interessa solo…”

L'ex giocatore dell'Inter: "Lo fanno per intascarsi 100 milioni"

Negli scorsi giorni, Eder, ex giocatore dell'Inter, si era lamentato della situazione che aveva vissuto in Cina allo Suning F.C. L'attaccante brasiliano non ha ancora ricevuto 8 mensilità intere e le tasse su quelle precedenti: in un Tweet, si augurava che i soldi, dopo il finanziamento da parte di Oaktree, potessero arrivare anche lui. Ecco, nel giorno di grande caos e della contestazione della Curva Nord sotto la sede dell'Inter, è tornato sull'argomento.