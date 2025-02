EMERGENZA Inter in attacco: nuovo infortunio dopo Thuram

Gara non fortunata dal punto di vista fisico per l’Inter contro la Fiorentina. I nerazzurri hanno dovuto fare i conti con un altro infortunio in attacco, dopo quello di Marcus Thuram, nel primo tempo della sfida di San Siro.

Al 77′, infatti, Marko Arnautovic, entrato al posto del francese al 28′ e autore del gol del 2-1, è dovuto uscire a causa di un dolorino all’adduttore, come riportato da DAZN. Si tratterebbe di un problema che l’austriaco si porta dietro da tempo, probabilmente accentuato dall’ingresso in campo con poco riscaldamento.