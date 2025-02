LIVE – La CRONACA di INTER-FIORENTINA 0-0: inizia il match!

Gara molto importante per l’Inter a San Siro, valida per la 24a giornata di Serie A, di nuovo contro la Fiorentina. I nerazzurri tornano ad affrontare la squadra di Raffaele Palladino, a pochi giorni dalla debacle del Franchi, con il bisogno di trovare una reazione immediata.

In caso di successo, peraltro, la squadra di Inzaghi si porterebbe a -1 in classifica dal Napoli, fermato in casa dall’Udinese ieri sera. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Fiorentina.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-FIORENTINA

1′ | 51 secondi per sfiorare la rete: cross di Darmian a pescare la girata di prima di Lautaro, palla che sfiora il palo alla sinistra di De Gea.

1′ | Fischia l’arbitro La Penna, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-FIORENTINA

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 21 Asllani, 31 Bisseck, 59 Zalewski, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

FIORENTINA (4-2-3-1): 43 De Gea; 22 Moreno, 5 Pongracic, 6 Ranieri, 21 Gosens; 8 Mandragora, 24 Richardson; 2 Dodò, 9 Beltran, 65 Parisi; 20 Kean.

A disposizione: 1 Terracciano, 30 Martinelli, 10 Gudmundsson, 17 Zaniolo, 23 Colpani, 27 Ndour, 32 Cataldi, 44 Fagioli, 63 Caprini, 90 Folorunsho.

Allenatore: Raffaele Palladino.

Arbitro: FEDERICO LA PENNA.

Assistenti: Scatragli, Moro.

Quarto ufficiale: Ayroldi.

VAR: Francesco Meraviglia.

Assistente VAR: Fabbri.

SQUALIFICATI

Inter: Dumfries (1)

Fiorentina: Comuzzo (1)

DIFFIDATI

Inter: Bastoni

Fiorentina: Fagioli, Gosens, Kean, Mandragora, Zaniolo