L’Inter ha subito l’occasione per reagire e lasciarsi alle spalle il brutto ko dell’ultima gara. A San Siro, infatti, i nerazzurri affronteranno di nuovo la Fiorentina, nella gara che chiude la 24a giornata di Serie A. Per gli uomini di Inzaghi una gara resa ancora più importante dal pareggio del Napoli, che dà l’occasione di portarsi a 1- in classifica in caso di vittoria.

Segui la partita con le pagelle in diretta di Passione Inter.

SOMMER 6 – Inoperoso per tutta la prima frazione di gara, viene spiazzato dal rigore di Mandragora.

PAVARD 6

ACERBI 6.5

BASTONI 6.5 – Un paio di cross sballati, ma anche tanta partecipazione alla manovra offensiva, che risulta spesso fondamentale per regalare un sbocco importante all’Inter. Stanco e diffidato, Inzaghi lo sostituisce in vista di Juventus-Inter. Dal 65′ ZALEWSKI

DARMIAN 5.5 – Chiamato a sostituire Dumfires, tra i nerazzurri più in forma nel 2025, è sfortunato sul tocco di mano che provoca il rigore per la Fiorentina.

BARELLA 6.5 – Sfiora un gol sensazionale con una rovesciata mancina pregevole, che sfiora il palo. Un vero peccato! Autore anche di un paio di recuperi importanti nel primo tempo. Vicino al gol anche su punizione.

CALHANOGLU 6 – Alla terza partita da titolare dopo il rientro dall’infortunio, ha mostrato dei segnali di miglioramento, con anche un’insidiosa conclusione dalla distanza. Probabilmente anche un po’ affaticato per i tanti impegni ravvicinati, viene sostituito all’intervallo. Dal 46′ ZIELINSKI

MKHITARYAN 6.5 – Rimedia un giallo pesante nel primo tempo, ma Inzaghi non se la sente di privarsi di lui in avvio di secondo tempo. Il motivo è semplice e lampante: è sempre al posto giusto, al momento giusto, in entrambe le fasi. Dal 65′ FRATTESI

CARLOS AUGUSTO 7 – Scheggia il palo con una conclusione al vol in allungo non semplice. Geniale l’assist di destro per Arnautovic: una scelta improvvisa, di prima intenzione, che manda in tilt la difesa della Fiorentina.

THURAM s.v. – Costretto a uscire dopo meno di mezz’ora per un problema fisico. Dal 28′ ARNAUTOVIC 7 – Occasione importante per riscattare il pessimo ingresso in campo di Firenze, la raccoglie al meglio: svetta su Ranieri e batte De Gea per il 2-1.

LAUTARO MARTINEZ 6.5 – Pronti via e cerca subito la porta con una girata al volo. Poi centra anche una clamorosa traversa di testa. Poi propizia l’autogol di Pongracic.

INZAGHI 7 – Inter che parte subito a ritmo alto, prendendo il controllo del gioco con voglia di indirizzare subito la gara, lasciandosi la serata del Franchi alle spalle. Il rigore regala un pari immeritato alla Fiorentina, ma la sua squadra non si scompone e si riprende il vantaggio in avvio di ripresa.