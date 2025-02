HIGHLIGHTS Inter-Fiorentina 2-1: arriva la reazione nerazzurra

L’Inter reagisce dopo la sconfitta di Firenze e batte 2-1 la Fiorentina, nella 24a giornata di Serie A. I nerazzurri passano in vantaggio nel primo tempo, prima di essere raggiunti dal rigore di Mandragora. Nella ripresa ci pensa Arnautovic a regalare i 3 punti alla squadra di Inzaghi

Guarda gli highlights di Inter-Fiorentina:

AUTOGOL PONGRAGIC 1-0

Marin Pongračić scored an own goal in tonight's match against Inter and gave them a 1-0 lead.pic.twitter.com/fplHz4m8TJ