Emergenza totale Inter: NUOVO infortunio muscolare

A due giorni dallo scontro diretto tra Fiorentina e Inter, da Appiano Gentile giungono cattive notizie per i tifosi nerazzurri. Dopo lo stop ufficiale di Banjamin Pavard, che rimarrà ai box per almeno tre settimane, Simone Inzaghi perde un altro pezzo importante della retroguardia nerazzurra.

Come riportato da Sky Sport, anche Carlos Augusto è stato costretto a fermarsi per infortunio. L’esterno brasiliano, in virtù dell’indisponibilità di Pavard, avrebbe dato sicuramente una mano dal punto di vista numerico per la trasferta di Firenze anche come braccetto di difesa.

La sua probabile assenza per domenica, invece, complica ulteriormente i piani di Inzaghi nel reparto arretrato. Questo l’aggiornamento sull’ex Monza: “Carlos Augusto affaticato verrà valutato domani ma è in dubbio per la sfida di domenica”.