Empoli-Inter, designato l’arbitro del turno infrasettimanale nerazzurro

Nerazzurri nervosi dopo il rigore concesso alla Juventus

L'Inter deve archiviare subito l'amaro e discusso pareggio con la Juventus e ricominciare a marciare a passo Scudetto. I nerazzurri infatti sono già a 7 punti da Milan e Napoli ed il calendario in arrivo non è dei più semplici. Occorre fare risultato già dalla prossima partita contro l'Empoli. Intanto è già stata resa nota la squadra arbitrale per la partita di mercoledì sera.