Empoli-Inter, D’Ambrosio: “Il rigore? Non si possono fischiare falli del genere”

Le parole dei protagonisti

"Dumfries non aveva capito che stavo andando da lui per esultare al goal. Negli anni il gruppo ci ha fatto vincere, la forza del noi, del gruppo e non dell'io. Per questo ho voluto esultare con lui. Concetto di Conte? Le cose giuste si devono sempre portare avanti, era un concetto di Conte che Inzaghi sta portando avanti alla grande. A inizio dell'anno scorso Conte ci chiedeva le stesse cose di Inzaghi, ma poi prendevamo troppi goal e abbiamo cambiato modo di giocare. Il fallo da rigore? Fallo è quando arbitro fischia. Secondo me non si può fishicare tutto, se no facciamo un altro sport. Ci sono azioni come quella in cui bisogna lasciar correre, è caduto dopo due passi l'attaccante".