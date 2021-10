VIDEO – Gli highlights di Empoli-Inter 0-2: i nerazzurri passano con D’Ambrosio e Dimarco

Rivivi i momenti salienti del match di ieri sera

Al Castellani l'Inter ritrova se stessa. La formazione di Inzaghi, guidata dal vice Farris a causa della squalifica del tecnico piacentino, è protagonista di una prova equilibrata e solida. Dopo i primi minuti di difficoltà - per via di un Empoli pericoloso - i nerazzurri si portano in vantaggio con super D'Ambrosio che alla prima da titolare ci mette subito il timbro. L'Inter è poi capace di mantenere il vantaggio e raddoppia nel secondo tempo con Dimarco. Tre punti portati a casa e un messaggio alle rivali: l'Inter c'è.