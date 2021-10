I Top&Flop di Empoli-Inter: D’Ambrosio decisivo, Sanchez e Dimarco di qualità

Anche se assente in panchina, Inzaghi può ritenersi soddisfatto della prova dei suoi ragazzi. Il tecnico piacentino guidava dall'alto i suoi nerazzurri, che hanno risposto alla grande. Dopo i primi minuti di sofferenza, l'Inter è riuscita ad aprire le danze con un super gol di D'Ambrosio, in versione Superman ieri sera. La gara è stata controllata, poi, nel migliore dei modi: il tocco di Dimarco in porta ha chiuso i conti contro un Empoli rimasto orfano di Ricci (espulso al 52' per una brutta entrata su Barella). Andiamo a vedere ora i migliori tra le file nerazzurre, difficile infatti trovare chi ha fatto male.