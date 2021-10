GdS – La moviola di Empoli-Inter: corretto il rosso a Ricci, Bajrami-D’Ambrosio c’è contatto

Direzione sufficiente quella dell'arbitro Chiffi

L' Inter passa senza apparenti problemi contro l' Empoli per 2-0. La direzione di gara di Chiffi (da 6 secondo La Gazzetta dello Sport ) è priva di errori altisonanti ma c'è da fare chiarezza sul presunto rigore ai toscani. Queste le parole della Rosea sull'episodio:

"Se l'autonomia decisionale dell'arbitro deve emergere, e se è considerabile il fatto che non ogni contatto deve essere rigore, ecco la scelta di Chiffi: al 31esimo D'Ambrosio sfila al fianco di Bajrami e con la gamba destra entra in contatto con il giocatore dei toscani. Contatto che esiste, non travolgente, ma esiste e sposta la gamba di Bajram".