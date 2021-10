Inter, oggi l’Assemblea dei soci: intanto l’Interspac prepara la proposta a Zhang

I soci sono chiamati ad approvare il bilancio nerazzurro, intanto spunta una curiosità per il progetto Interspac

Stamattina alle 10.30 è in programma l'Assemblea dove i soci sono chiamati all'approvazione del bilancio (che come già si sa è in rosso di 245,6 milioni di euro). All'incontro sarà presente, in via telematica da Nanchino, il presidente Steven Zhang. Il patron nerazzurro ribadirà la voglia di restare all'Inter, negando qualsiasi tipo di trattativa in corso. Oltre a questo, Zhang spiegherà che per calmierare le perdite è stato rivalutato il valore del marchio e l'archivio.