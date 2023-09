Empoli-Inter, INFORTUNIO per Arnautovic: le sue condizioni

Brutte notizie per l’Inter e per Marko Arnautovic, entrato nel secondo tempo della sfida con l’Empoli, ma costretto a uscire dal campo per un infortunio muscolare che ha gettato un po’ tutti nella preoccupazione generale, visto il grande urlo da parte dell’austriaco.

Per l’attaccante nerazzurro si tratta di una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra, per la quale verrà rivalutato nei prossimi giorni.