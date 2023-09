RETROSCENA Sanchez, SCALPITA in panchina: ecco le sue parole a Inzaghi

Alexis Sanchez ha sempre voglia di giocare e di incedere. Il temperamento del cileno non è certo una novità per il mondo Inter. Contro l’Empoli, però, ne ha dato ulteriore prova durante il riscaldamento prima del suo ingresso in campo.

Come raccontato da DAZN, il cileno era fremente a bordocampo per entrare. Così tanto, che spesso si avvicinava alla panchina di Inzaghi chiedendo insistentemente “Quanto manca!? Quanto manca!?”. Un’ulteriore dimostrazione della voglia di Sanchez di fare bene in questa sua seconda vita nerazzurra.