Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, a pochi minuti da Empoli-Inter, 5a giornata di Serie A. Il tecnico ha commentato l’imminente match dei nerazzurri. Queste le sue parole.

SKY SPORT

EMPOLI – “Partita complicata sulla carta, come tutte quelle del campionato italiano. L’Empoli non è partito bene e ha cambiato allenatore. Andreazzoli conosce l’ambiente e dispiace per Zanetti, che essendo bravo sicuramente avrà altre occasioni”.

FRATTESI – “Cosa mi aspetto? Quello che ha fatto dal 13 luglio. Ha sempre fatto bene negli allenamenti e nelle partite. Oggi parte dall’inizio e deve continuare così. Sapendo che c’è un avversario che farà di tutto per metterci in difficoltà”.

ROTAZIONI – “Le rotazioni portano frutti positivi? Assolutamente sì. Non deve essere un problema, ma un’opportunità. Quando hai una rosa importante hai l’obbligo di utilizzare più giocatori possibili. Con così tante partite ravvicinate non deve essere un limite, ma un’opportunità”.