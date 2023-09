L’Inter vince ancora. Al Castellani, i nerazzurri battono l’Empoli 1-0, grazie al gol capolavoro di Federico Dimarco. Una vittoria più sofferta del previsto, ma che garantisce comunque tre punti fondamentali, che mantengono i nerazzurri in vetta alla classifica di Serie A.

Di seguito le pagelle di Passione Inter.

SOMMER 6.5 – Inoperoso nel primo tempo. Attento sulla punizione insidiosa di Ranocchia e preciso nelle uscite nella ripresa. L’Empoli non crea grandi pericoli, ma il suo contributo è comunque importante.

PAVARD 7 – Rimane molto accorto per quasi tutta la gara, ma è sempre attento nelle chiusure, mostrando grande solidità e sicurezza. Inzaghi lo vorrebbe anche un po’ più offensivo, ma per ora va bene anche così.

ACERBI 6.5 – Rimedia un’ammonizione pesante al primo fallo. L’Empoli non riesce a creare grandi pericoli e lui si fa trovare pronto in ogni circostanza, senza rischiare particolarmente. Non cambia molto quando si sposta sul centro-sinistra.

BASTONI 6.5 – Chiamato a riscattare la prestazione contro la Real Sociedad, inizia con grande concentrazione e voglia di fare. Nel secondo tempo prende un giallo per un fallo tattico necessario e Inzaghi è costretto a sostituirlo. Dal 72′ DE VRIJ 6 – Entra senza particolari sbavature.

DARMIAN 6 – Avvio propositivo, sfiora il gol di testa. Poi si spegne un po’. Nel complesso gioca una gara prettamente difensiva, nella quale si vedono un po’ i suoi limiti da esterno alto di fascia.

FRATTESI 6 – Tanto movimento tra le linee. Una bella spizzata per Thuram, che però è in fuorigioco. Sciupa una buona occasione dopo un ottimo inserimento. Non è molto lucido nelle scelte negli ultimi metri, ma gioca comunque una gara attenta in fase di non possesso. Dal 72′ BARELLA 6 – L’Inter ha bisogno di più gestione e il suo ingresso è utile. Almeno fino all’infortunio di Arnautovic.

CALHANOGLU 7 – Ci prova dalla distanza in un paio di circostanze. L’Empoli non riesce mai a schermarlo con efficacia e lui gestisce con sicurezza, soprattutto nella ripresa. È fondamentale in fase di non possesso con il suo senso della posizione.

MKHITARYAN 6.5 – Fa tanto movimento, ma non riesce a incidere negli ultimi metri. Nella ripresa è più nel vivo del gioco e i suoi movimenti sono preziosi per trovare linee di passaggio utili alla squadra per ribaltare il campo.

DIMARCO 8 – Subito molto presente sulla fascia, perde un po’ di efficacia con il passare dei minuti, ma poi segna un gol fantascientifico, che stupisce tutti e sblocca una gara che si stava facendo via via più complicata. Dall’82’ CARLOS AUGUSTO s.v. – Entra nel finale per difendere il vantaggio.

THURAM 6.5 – Subito tanto movimento per cercare la profondità. Segna, ma è in fuorigioco. Nella ripresa gioca bene anche di sponda. Poi prova a replicare lo splendido gol nel Derby e ci va veramente molto vicino. Dall’82’ SANCHEZ s.v. – Pochi minuti per ridare brio al reparto offensivo.

LAUTARO MARTINEZ 5.5 – Riferimento offensivo in ogni zona del campo. Gli manca il guizzo in un paio di circostanze. Nella ripresa è un po’ stanco e si vede, visto che incappa in qualche errore di troppo. Dal 72′ ARNAUTOVIC s.v. – Entra con tanta voglia di fare, ma purtroppo si fa male con un brutto infortunio muscolare.

INZAGHI 6.5 – La sua Inter inizia con voglia e intensità, mettendo subito alle corde l’Empoli, poi a metà del primo tempo rallenta un po’ troppo. Il gol di Dimarco mette la gara su dei binari favorevoli. Soffre un po’ nel finale, costretto all’inferiorità numerica. Il peccato originale è stato non chiuderla prima.