Tutto pronto al Castellani per Empoli-Inter, 5a giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri vogliono subito tornare alla vittoria dopo il pareggio in Champions League, alla ricerca della quinta vittoria consecutiva in campionato.

Inzaghi cambia 6 elementi rispetto alla sfida con la Real Sociedad: confermato Pavard in difesa, affiancato da Acerbi e Bastoni. A centrocampo torna Calhanoglu, affiancato da Frattesi e Mkhitaryan. Torna la coppia Lautaro Martinez–Thuram davanti.

Andreazzoli deve fare a meno di Caputo per la prima gara del suo ritorno sulla panchina dell’Empoli. In avanti ci saranno Shpendi e Cambiaghi, supportati da Baldanzi. A centrocampo opportunità per il giovane Ranocchia, al posto di Fazzini.