Prima Mkhitaryan, poi Lautaro: il punto sui rinnovi dell’Inter

La stagione è appena iniziata, ma l’Inter guarda già al futuro della sua rosa ed è pronta per avviare le discussioni su alcuni rinnovi molto importanti. I nerazzurri voglio agire per tempo, in modo da evitare spiacevoli sorprese.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa più urgente da avviare è quella con Mkhitaryan, il cui contratto scade il prossimo giugno. A 35 anni da compiere il prossimo gennaio, l’armeno si è dimostrato integro fisicamente, tanto che la società sembra disposta a offrirgli un contratto biennale.

Poi sarà il turno di Lautaro Martinez. Il suo contratto scade nel 2026, ma il nodo è legato a un miglioramento del suo attuale ingaggio. Il vantaggio è la predisposizione del giocatore, che non ha alcuna intenzione di lasciare Milano e di complicare il suo rapporto con il mondo nerazzurro. Specie oggi che è capitano.

L’opinione di Passione Inter

Muoversi con i giusti tempi sui rinnovi contrattuali è fondamentale, e l’Inter lo sa bene. Specie per quanto riguarda Lautaro Martinez, avviare in serenità le trattative per il prolungamento del contratto potrebbe rivelarsi fondamentale per evitare imprevisti e possibili inserimenti di altri club.