Frattesi titolare a Empoli: grande occasione per convincere Inzaghi

Davide Frattesi ha iniziato in modo abbastanza positivo la sua avventura all’Inter, dando un suo contributo con il gol nel Derby e l’assist (involontario) contro la Real Sociedad. Ora, però, il centrocampista vuole prendersi più spazio nella rosa nerazzurra.

Contro l’Empoli, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista avrà l’occasione per convincere Inzaghi. Sarà la sua prima gara da titolare all’Inter, al posto dell’affaticato Barella. Frattesi vuole avere un grande impatto, per dimostrare al tecnico di essere più di una valida alternativa dalla panchina

L’opinione di Passione Inter

Il potenziale impatto di Frattesi al posto di Barella potrebbe essere uno degli elementi chiave di questa stagione. Lo scorso anno, l’Inter faceva fatica a sostituire il numero 23 per assenza di alternative in rosa. Il grande investimento fatto sul classe 1999 è andato anche in questa direzione. E oggi contro l’Empoli avrà l’occasione per dimostrarlo.