In arrivo un’offerta per l’Inter? TS: “Pronti a soddisfare Zhang”

Potrebbero arrivare presto novità molto importanti sul futuro societario dell’Inter, dopo le indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni su una possibile acquisizione dei nerazzurri, che metterebbe così fine all’era Zhang.

Secondo Tuttosport, il quale riporterebbe indiscrezioni trapelate da fonti molto affidabili, da diverse settimane si sta svolgendo una due diligence dei conti dell’Inter da parte di un fondo saudita di notevole rilevanza, che ha presentato una proposta di acquisizione del club a Raine Group.

Nonostante le smentite da parte dell’Inter, fonti provenienti da diversi settori dell’ambiente finanziario e legale di Milano confermano l’ingresso di un importante interlocutore per Suning. Il fono che vorrebbe prelevare l’Inter, sarebbe costituito da imprenditori sauditi che sembrano essere disposti a soddisfare le richieste avanzate da Steven Zhang, valutando l’Inter una pari a 1,3 miliardi di euro.

L’opinione di Passione Inter

Si tratta di una situazione ancora ferma alla fase delle indiscrezioni, quindi non ha ancora molto senso viaggiare troppo in là con il pensiero. Da un punto di vista finanziario, è chiaro che la situazione dell’Inter e di Suning sia delicata e non propriamente sana. Una nuova proprietà potrebbe portare una ventata d’aria fresca dal punto di vista economico, sebbene l’arrivo di un fondo saudita metterebbe sul tavolo, comunque, tutta una serie di questioni etiche, sportive e non.