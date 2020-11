VIDEO – Eriksen, ADDIO annunciato: l’Inter sta Facendo un ERRORE Colossale?

Le parole pronunciate da Conte (ieri) e da Marotta (oggi) circa la situazione di Christian Eriksen all’Inter non portano a sperare che il suo rapporto con i nerazzurri possa concludersi in altra maniera rispetto a un divorzio doloroso per entrambi, per il club quanto per il giocatore. Ma l’Inter sbaglia a vendere il danese, così, dopo appena un anno e dopo un ambientamento quanto mai complicato? Ne abbiamo parlato nella diretta di oggi sui canali di Passione Inter. GUARDA IL VIDEO

